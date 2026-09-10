Trio Pantoum Bischwiller

Informations pratiques

Bischwiller

Trio Pantoum

6 Rue de l’Eglise Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-03-21 17:00:00

fin : 2027-03-21 18:30:00

Date(s) :

2027-03-21

Formé à Paris en 2016, le Trio Pantoum s’impose aujourd’hui comme l’un des ensembles les plus recherchés de sa génération. Lauréat de nombreux concours internationaux (ARD de Munich, Haydn de Vienne, Lyon, Trieste, Melbourne, Osaka), il se produit aujourd’hui sur les plus grandes scènes mondiales (Philharmonie de Paris, Concertgebouw d’Amsterdam) et a signé en 2025 un premier album très largement salué par la critique.

Centré sur le maître de Bonn, le programme démarrera avec une œuvre emblématique du jeune Beethoven dont on connaît la passion pour le trio avec piano. À cet opus léger, presque mozartien, répondra le pendant lyrique et solaire quasi-méconnu du Geister-Trio. Quant à Mendelssohn, héritier direct du romantisme beethovénien, il trouvera naturellement sa place dans ce programme. Un concert porté par la maturité musicale et l’énergie de ce trio épatant.

Formé à Paris en 2016, le Trio Pantoum s’impose aujourd’hui comme l’un des ensembles les plus recherchés de sa génération. Lauréat de nombreux concours internationaux (ARD de Munich, Haydn de Vienne, Lyon, Trieste, Melbourne, Osaka), il se produit aujourd’hui sur les plus grandes scènes mondiales (Philharmonie de Paris, Concertgebouw d’Amsterdam) et a signé en 2025 un premier album très largement salué par la critique. .

6 Rue de l’Eglise Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Formed in Paris in 2016, the Pantoum Trio has established itself as one of the most sought-after ensembles of its generation. Winners of numerous international competitions (ARD in Munich, Haydn in Vienna, Lyon, Trieste, Melbourne, Osaka), they now perform on the world’s greatest stages (the Philharmonie de Paris, the Concertgebouw in Amsterdam) and released its critically acclaimed debut album in 2025.

Focused on the master from Bonn, the program will open with an emblematic work by the young Beethoven, known for his passion for the piano trio. This light, almost Mozartian opus will be followed by the lyrical and radiant, yet virtually unknown counterpart to the “Geister-Trio.” As for Mendelssohn, the direct heir to Beethoven’s Romanticism, he will naturally find his place in this program. A concert driven by the musical maturity and energy of this remarkable trio.

L’événement Trio Pantoum Bischwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison de la Culture de Bischwiller