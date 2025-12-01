Trio Pantoum, cordes Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Trio Pantoum, cordes Place Jean-Baptiste Massillon Arles dimanche 14 décembre 2025.

Dimanche 14 décembre 2025 de 11h à 12h30.

Ouverture des portes à 10h. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Les trios de Rachmaninov, Arensky et Weinberg sont les œuvres de jeunes compositeurs ayant l’envie d’en découdre, à l’image des Pantoum. A partir de ce programme et porté par La Belle Saison, le trio enregistrera son premier disque. Un immanquable !

Hugo Meder, violon

Bogeun Park, violoncelle

Kojiro Okada, piano



RACHMANINOV | Trio Élégiaque n° 1

ARENSKY | Trio n° 1

WEINBERG | Trio avec piano op. 24



Nombreux sont les points communs entre les Trios de Rachmaninov et d’Arensky: composés à deux ans d’intervalle, en 1892 et 1894, ils sont l’oeuvre de deux compositeurs mûs par les velléités de leur jeunesse (Arensky à 33 ans, Rachmaninov tout juste 18). Les deux empruntent à Tchaïkovski ; Rachmaninov va même jusqu’à renverser le motif de quatre notes qui ouvre le Premier Concerto pour Piano de son aîné, pour en faire la mélodie principale de son trio ! Arensky, lui, insuffle le rythme de valse cher à Tchaïkovski dans son Scherzo, et installe un système de rappels cycliques de mélodies dans le Finale lui aussi hérité de son mentor.



Admirée par Chostakovitch, l’oeuvre de Mieczysław Weinberg (1919-1996) quitte peu à peu l’oubli dans lequel l’antisémitisme et le soviétisme l’avaient plongée. Dense, fougueux et énigmatique, son Trio avec Piano évolue de rythmes bondissants et ricanants en élans guerriers et sauvages. Une prouesse de construction, à mettre au crédit d’un compositeur de seulement 26 ans !





Petit-déjeuner offert par l’association .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The trios by Rachmaninov, Arensky and Weinberg are the works of young composers who, like Pantoum, are eager to make their mark. Based on this program, and supported by La Belle Saison, the trio will record its first CD. An absolute must!

German :

Die Trios von Rachmaninow, Arensky und Weinberg sind Werke junger Komponisten, die Lust haben, sich zu messen, ähnlich wie die Pantoum. Ausgehend von diesem Programm und getragen von La Belle Saison wird das Trio seine erste CD aufnehmen. Ein Muss!

Italiano :

I trii di Rachmaninov, Arensky e Weinberg sono opere di giovani compositori desiderosi di affrontare il mondo, proprio come Pantoum. Sulla base di questo programma, e con il sostegno de La Belle Saison, il trio registrerà il suo primo CD. Un’occasione imperdibile!

Espanol :

Los tríos de Rachmaninov, Arensky y Weinberg son obras de jóvenes compositores deseosos de conquistar el mundo, como Pantoum. A partir de este programa, y con el apoyo de La Belle Saison, el trío grabará su primer CD. Una cita ineludible.

