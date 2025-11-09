Trio Pêr Kervarec Lannion
Trio Pêr Kervarec
Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Concert d’automne de l’association Loguivy-lès-Lannion Patrimoine Trio Pêr Kervarec (orgue, bombarde, biniou) .
Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 92 83
