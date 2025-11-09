Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trio Pêr Kervarec Lannion

Trio Pêr Kervarec Lannion dimanche 9 novembre 2025.

Trio Pêr Kervarec

Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Concert d’automne de l’association Loguivy-lès-Lannion Patrimoine Trio Pêr Kervarec (orgue, bombarde, biniou)   .

Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 92 83 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Trio Pêr Kervarec Lannion a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose