Trio Phoëbus Salle Annexe Somloire

Saison culturelle ITINERANCES

Flûte traversière, clarinette, basson

Le Trio Phoëbus réunit trois instruments à vent aux sonorités riches et complémentaires offrant une palette sonore variée, mêlant la légèreté cristalline de la flûte, la rondeur chaleureuse de la clarinette et la profondeur expressive du basson.

À travers un répertoire éclectique, allant de la période classique aux compositions contemporaines, le Trio Phoëbus invite le public à découvrir toute la richesse et la finesse de la musique de chambre de la famille des bois.

Portés par une complicité musicale et une passion commune pour le partage, les trois musiciens explorent les subtilités de ce dialogue à trois voix dans lequel chaque instrument trouve sa place, proposant un moment musical virtuose, poétique et sensible.

Flûte traversière Maïwenn Coutier

Clarinette Christian Abiad

Basson François Blot

Réservations conseillées

– par téléphone 02 44 09 26 06

– en ligne https://my.weezevent.com/iti251108_phoebus

– sur place dans la limite des places disponibles .

Salle Annexe A côté du Complexe sportif Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 00 conservatoire@choletagglomeration.fr

