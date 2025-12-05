Trio Poitou, spectacle musical 100 ans de chansons françaises école de musique Lys-Haut-Layon

Trio Poitou, spectacle musical 100 ans de chansons françaises

école de musique 16 rue Lenepveu Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Spectacle musical 100 ans de chansons françaises

Entrée libre chacun donne ce qu’il veut .

école de musique 16 rue Lenepveu Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 73 89 musiquavihiers@gmail.com

