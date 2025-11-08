Trio Saravá | Bossa nova Art des rencontres Le Petit Duc Aix-en-Provence

Trio Saravá | Bossa nova Art des rencontres

Samedi 8 novembre 2025 de 20h30 à 22h. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 15 EUR

La bossa nova célébrée à travers l’héritage de deux figures légendaires, Baden Powell et Pierre Barouh.

Philippe Powell et Didier Sustrac, accompagnés de leur ami Julio Gonçalves, percussionniste émérite, nous racontent la naissance de ce merveilleux pont musical entre la France et le Brésil.



Le Trio Saravá nous invite à redécouvrir les trésors musicaux des années 70 et 80 en ré-interprètant les chansons emblématiques qui, bien que popularisées en français, puisent leurs racines dans la bossa nova brésilienne.



A travers les mots des auteurs poètes et les notes des compositeurs inspirés, entre chansons et anecdotes, ils parlent de leurs pères, chantent ces artistes incontournables de notre siècle. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 37 39 public@lepetitduc.net

English :

Bossa nova celebrated through the legacy of two legendary figures, Baden Powell and Pierre Barouh.

German :

Bossa Nova wird durch das Erbe zweier legendärer Figuren, Baden Powell und Pierre Barouh, gefeiert.

Italiano :

La bossa nova celebrata attraverso l’eredità di due figure leggendarie, Baden Powell e Pierre Barouh.

Espanol :

La bossa nova celebrada a través del legado de dos figuras legendarias, Baden Powell y Pierre Barouh.

