Trio-Sazón, chansons sud-américaines Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Trio-Sazón, chansons sud-américaines

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Le Trio-Sazón est né de la rencontre de Sara Brenier (chanteuse et percussionniste franco-chilienne), Nils Frechilla (guitare) et Stéphane Lopez (Contrebasse) issus du jazz, autour d’un répertoire de chansons latino-américaines. Ces trois musiciens mélangent leurs univers pour créer une musique personnelle, engagée, savoureuse et rythmée, toute en sensibilité.

Ils revisitent ensemble des valses péruviennes, boléros, llaneras du Vénézuela, et font revivre des perles de chanteurs mythiques de la grande Amérique Latine tels Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Simon Diaz, Mercedes Sosa…Ils développent également des compositions colorées par toutes ces influences

1ère partie dès 18h Concert de l’ensemble de guitares de l’école de musique du Pays de NayLes élèves du cours de guitare classique interprèteront des œuvres du guitariste compositeur argentin Adrien Politi .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

