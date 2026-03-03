Trio Skellig Irish Saint-Félix-de-Villadeix

Trio Skellig Irish

Chapelle Saint-Georges Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Venez assister au concert du trio Skellig Irish, musiques et chants celtiques avec Frédéric (guitare et accordéon), Mina (chant et Bodhran) et Sylvain (violon).

Ce concert est organisé au profit des résidents du foyer de vie de la Peyrouse.

Place limitées Les réservations sont prioritaires par SMS. .

Chapelle Saint-Georges Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 84 90 89

