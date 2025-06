Trio SonCe – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes 10 juillet 2025 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-10 20:00 – 21:15

Gratuit : oui Tout public

Folk jazz ukrainien Composé de membres originaires d’Ukraine, de Catalogne et de Turquie qui vivent tous aux Pays-Bas, le Trio SonCe s’inspire de chants rituels anciens puisés dans divers répertoires traditionnels ukrainiens. Chant, violoncelle et bois concourent à créer un son qui, bien qu’ancré dans la tradition, poursuit avec ses mélodies, une nouvelle route contemporaine. La puissante chanteuse Maryana Golovchenko amarre l’ensemble par son interprétation poignante et sincère, tandis que ses collaborateurs, le violoncelliste Pau Sola Masafrets et Cengiz Arslanpay peignent autour d’elle un environnement sonore riche et détaillé fortement inspiré du jazz européen contemporain. Maryanka Golovchenko : chant / Pau Sola Masafrets : violoncelle / Cengiz Arslanpay : bois, synthétiseurs modulaires Durée : 1h15 Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/