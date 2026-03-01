Trio Sousnak Tours
Trio Sousnak Tours samedi 21 mars 2026.
Trio Sousnak
86 Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 16:30:00
fin : 2026-03-21 18:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Michel Gendre, musicien et professeur de oud, a le plaisir de vous annoncer la création d’un nouvel ensemble: le Trio Souznak.
Son répertoire est consacré aux musiques de la Méditerranée, et plus particulièrement à celles mettant en avant le oud.
Du Maghreb à la Turquie, en passant par l’Égypte et le Liban nous avons puisé dans un vaste répertoire qui nous passionne. Nos arrangements, tous originaux, vont allier les sonorités riches des nos instruments à nos interprétations et improvisations, reflétant la diversité de nos expériences musicales. 10 .
86 Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 06 43 91 06
English :
Michel Gendre, musician and oud teacher, is pleased to announce the creation of a new ensemble: Trio Souznak.
Its repertoire is devoted to the music of the Mediterranean, and more particularly to that featuring the oud.
