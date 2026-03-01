Trio Sousnak Tours

Trio Sousnak

86 Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 16:30:00

fin : 2026-03-21 18:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Michel Gendre, musicien et professeur de oud, a le plaisir de vous annoncer la création d’un nouvel ensemble: le Trio Souznak.

Son répertoire est consacré aux musiques de la Méditerranée, et plus particulièrement à celles mettant en avant le oud.

Du Maghreb à la Turquie, en passant par l’Égypte et le Liban nous avons puisé dans un vaste répertoire qui nous passionne. Nos arrangements, tous originaux, vont allier les sonorités riches des nos instruments à nos interprétations et improvisations, reflétant la diversité de nos expériences musicales. 10 .

86 Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 06 43 91 06

English :

Michel Gendre, musician and oud teacher, is pleased to announce the creation of a new ensemble: Trio Souznak.

Its repertoire is devoted to the music of the Mediterranean, and more particularly to that featuring the oud.

