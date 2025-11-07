TRIO SR9 Quai des Arts Argentan

TRIO SR9

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Les œuvres de Bach comme vous ne les avez jamais entendues !

Le Trio SR9 s’approprie l’essence de la musique de Jean Sébastien Bach afin d’en transmettre l’énergie et proposer une lecture nouvelle.

À travers les transcriptions de Rachmaninov, Schumann, Bach lui même ou celles du trio, le programme met en avant le caractère rythmique et percussif de sa musique, tout en mêlant un univers envoûtant et poétique. Le Trio SR9 dévoile encore un peu plus les richesses des claviers de percussions ainsi que l’écriture intemporelle du Cantor. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

