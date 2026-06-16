TRIO SUR LE FIL aux canardises Condé-en-Brie samedi 4 juillet 2026.

Condé-en-Brie

TRIO SUR LE FIL aux canardises

2 Rue du Cahot Condé-en-Brie Aisne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La saison agriculturelle repart de plus belle aux Canardises !

Venez vous régaler de mots, de musique et de canard (pensez à réserver, 40 € sur réservation)

Le samedi 4 Juillet 2026 à 19h

Le TRIO SUR LE FIL organise un dîner concert !

Un concert coup de champagne et toasts de foie gras offerts, un dîner fermier canardises 100 % fait maison !

+ Bar à champagne

La saison agriculturelle repart de plus belle aux Canardises !

Venez vous régaler de mots, de musique et de canard (pensez à réserver, 40 € sur réservation)

Le samedi 4 Juillet 2026 à 19h

Le TRIO SUR LE FIL organise un dîner concert !

Un concert coup de champagne et toasts de foie gras offerts, un dîner fermier canardises 100 % fait maison !

+ Bar à champagne .

2 Rue du Cahot Condé-en-Brie 02330 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 74 96 contact@canardises.fr

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English :

The farming season is back in full swing at Les Canardises!

Come and enjoy words, music, and duck (be sure to make a reservation—40% off with a reservation):

Saturday, July 4, 2026, at 7:00 p.m.

The TRIO “SUR LE FIL” is hosting a dinner concert!

A concert featuring complimentary champagne and foie gras toasts, plus a 100% homemade Canardises farm-style dinner!

+ Champagne bar

L’événement TRIO SUR LE FIL aux canardises Condé-en-Brie a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne