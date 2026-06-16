TRIO SUR LE FIL aux canardises Condé-en-Brie
TRIO SUR LE FIL aux canardises Condé-en-Brie samedi 4 juillet 2026.
Condé-en-Brie
TRIO SUR LE FIL aux canardises
2 Rue du Cahot Condé-en-Brie Aisne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La saison agriculturelle repart de plus belle aux Canardises !
Venez vous régaler de mots, de musique et de canard (pensez à réserver, 40 € sur réservation)
Le samedi 4 Juillet 2026 à 19h
Le TRIO SUR LE FIL organise un dîner concert !
Un concert coup de champagne et toasts de foie gras offerts, un dîner fermier canardises 100 % fait maison !
+ Bar à champagne
La saison agriculturelle repart de plus belle aux Canardises !
Venez vous régaler de mots, de musique et de canard (pensez à réserver, 40 € sur réservation)
Le samedi 4 Juillet 2026 à 19h
Le TRIO SUR LE FIL organise un dîner concert !
Un concert coup de champagne et toasts de foie gras offerts, un dîner fermier canardises 100 % fait maison !
+ Bar à champagne .
2 Rue du Cahot Condé-en-Brie 02330 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 74 96 contact@canardises.fr
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English :
The farming season is back in full swing at Les Canardises!
Come and enjoy words, music, and duck (be sure to make a reservation—40% off with a reservation):
Saturday, July 4, 2026, at 7:00 p.m.
The TRIO “SUR LE FIL” is hosting a dinner concert!
A concert featuring complimentary champagne and foie gras toasts, plus a 100% homemade Canardises farm-style dinner!
+ Champagne bar
L’événement TRIO SUR LE FIL aux canardises Condé-en-Brie a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne