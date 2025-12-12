Trio Vocal AQUELES Saint-Jean-de-Védas

Trio Vocal AQUELES

450 Rue Alexander Fleming Saint-Jean-de-Védas Hérault

Gratuit

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Aqueles débarque en costume du dimanche pour réveiller St Aff’ un trio vocal qui fait pétiller les chansons de la Belle Époque, à savourer gratis au marché et aux cafés !

Trio Vocal , Chansonniers et Amuseurs

Compagnie du Griffe (Hérault).Grand Public

Nòu#2 paie sa tournée au marché et dans les cafés de St Aff’ avec le trio vocal Aqueles. En costume du dimanche, ils revigorent les pépites chansonnières de la belle époque . Et de la vie, il y en a dans ces historiettes chantées de l’amour, des fleurs, du vin, des promenades à bicyclette, le repas du dimanche, de l’argent mal gagné, des cocus et la guerre aux Amériques… C’est tout l’imaginaire des Pays d’Oc de l’entre-deux-guerres qui émerge de ces chansons, pour le plaisir de les offrir au public de St Aff’ car c’est gratuit !

MERCAT E CAFÈS DE ST-AFFRIQUE A GRATIS/GRATUIT .

Aqueles arrives in Sunday best to wake up St Aff? a vocal trio that brings a sparkle to the songs of the Belle Époque, to be enjoyed for free at markets and cafés!

