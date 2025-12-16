Trio Vocal – Chant Médiéval et Renaissance église Ste Marie des Batignolles Paris
Trio Vocal – Chant Médiéval et Renaissance église Ste Marie des Batignolles Paris dimanche 18 janvier 2026.
Trio Vocal – Chant Médiéval et Renaissance
accompagné à la Viole, Violon, Organetto
Ave Maris Stella & Chants pour le temps de l’épiphanie…
de Guillaume de Machaut, Gilles Binchois, Guillaume Dufay, Clément Marot …
par L’Ensemble Alceste.
Fanny Constans : Chant, Organetto
Vladislas Bechlitch-Szönyi : Violon ancien et Chant
Maximin Axel Catineau : Direction, Viole et Chant
Le dimanche 18 janvier 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris
