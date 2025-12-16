Trio Vocal – Chant Médiéval et Renaissance église Ste Marie des Batignolles Paris

Trio Vocal – Chant Médiéval et Renaissance

accompagné à la Viole, Violon, Organetto

Ave Maris Stella & Chants pour le temps de l’épiphanie…

de Guillaume de Machaut, Gilles Binchois, Guillaume Dufay, Clément Marot …

par L’Ensemble Alceste.

Fanny Constans : Chant, Organetto

Vladislas Bechlitch-Szönyi : Violon ancien et Chant

Maximin Axel Catineau : Direction, Viole et Chant

Ave Maris Stella & Chants pour le temps de l’épiphanie… de Guillaume de Machaut, Gilles Binchois, Guillaume Dufay, Clément Marot …

Le dimanche 18 janvier 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-18T16:30:00+01:00

fin : 2026-01-18T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-18T15:30:00+02:00_2026-01-18T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1978091642351?aff=oddtdtcreator