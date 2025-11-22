Trio Weisbuch Abbeville

Trio Weisbuch

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ensemble fondé très récemment à l’occasion d’un concert à Verrières le Buisson en mars 2025 autour d’un programme consacré aux oeuvres de Dvorak. Le trio Weisbuch vous propose de découvrir l’opus 65 en Fa m de Dvorak, écrit en 1883 en hommage à la mère de l’auteur, disparue la même année. Aussi, à l’occasion du 50e anniversaire de la disparition de D.Chostakovitch, le trio jouera l’opus 67 en mi m, œuvre majeure du compositeur, emprunte de colère enfuie, d’une immense tristesse et de facéties sarcastiques.

Ensemble fondé très récemment à l’occasion d’un concert à Verrières le Buisson en mars 2025 autour d’un programme consacré aux oeuvres de Dvorak. Le trio Weisbuch vous propose de découvrir l’opus 65 en Fa m de Dvorak, écrit en 1883 en hommage à la mère de l’auteur, disparue la même année. Aussi, à l’occasion du 50e anniversaire de la disparition de D.Chostakovitch, le trio jouera l’opus 67 en mi m, œuvre majeure du compositeur, emprunte de colère enfuie, d’une immense tristesse et de facéties sarcastiques. .

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

The ensemble was founded very recently for a concert in Verrières le Buisson in March 2025, with a program devoted to the works of Dvorak. The Weisbuch Trio invites you to discover Dvorak?s Opus 65 in F m, written in 1883 as a tribute to the composer?s mother, who died the same year. Also, to mark the 50th anniversary of D. Shostakovich?s death, the trio will play Op. 67 in E m, the composer?s major work, full of fleeting anger, immense sadness and sarcastic facetiousness.

German :

Dieses Ensemble wurde erst kürzlich anlässlich eines Konzerts in Verrières le Buisson im März 2025 gegründet, bei dem ein Programm mit Werken von Dvorak aufgeführt wurde. Das Weisbuch-Trio lädt Sie ein, Dvoraks Opus 65 in F m zu entdecken, das 1883 als Hommage an die im selben Jahr verstorbene Mutter des Komponisten geschrieben wurde. Anlässlich des 50. Todestages von D. Schostakowitsch spielt das Trio das Opus 67 in e-m, ein Hauptwerk des Komponisten, das von flüchtiger Wut, großer Traurigkeit und sarkastischem Witz geprägt ist.

Italiano :

Questo ensemble è stato fondato molto recentemente per un concerto a Verrières le Buisson nel marzo 2025 con un programma dedicato alle opere di Dvorak. Il Trio Weisbuch vi invita a scoprire l’op. 65 in fa m di Dvorak, scritta nel 1883 come omaggio alla madre del compositore, morta lo stesso anno. In occasione del 50° anniversario della morte di D. Shostakovich, il trio eseguirà anche l’Op. 67 in Mi bemolle, una delle opere principali del compositore, piena di rabbia fuggitiva, immensa tristezza e sarcastica sfaccettatura.

Espanol :

Este conjunto se fundó hace muy poco para un concierto en Verrières le Buisson en marzo de 2025 con un programa dedicado a las obras de Dvorak. El Trío Weisbuch le invita a descubrir el Opus 65 en fa m de Dvorak, escrito en 1883 en homenaje a la madre del compositor, fallecida ese mismo año. Con motivo del 50º aniversario de la muerte de D. Shostakovich, el trío interpretará también la Op. 67 en mi bemol, una de las obras mayores del compositor, llena de ira fugitiva, inmensa tristeza y sarcástica faz.

L’événement Trio Weisbuch Abbeville a été mis à jour le 2025-07-18 par OT DE LA BAIE DE SOMME