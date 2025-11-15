Trio Yéraz Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 18:30 – 19:45

Gratuit : non Tarif : 12€. Billetterie en ligne (https://www.billetweb.fr/pro/exposition-cosmopolis-armenie-evenements) ou réservation à l’accueil de Cosmopolis

Concert de clôture de l’événement « Arménie, un peuple en vie à la croisée des cultures » Le trio Yéraz (Rêve) est né de la rencontre de Kariné Arsenyan, virtuose du qanon, avec l’exceptionnelle chanteuse Güler Yildiz et le multi-instrumentiste Jean-François Caparroy (oud, percussions, saz et guitare). Ensemble ils donnent une nouvelles dimensions aux musiques classique, traditionnelle et populaire arméniennes, faisant de ce patrimoine méconnu une musique d’ici et maintenant. Ils se produiront avec un invité exceptionnel, Tigran Karapetyan qui viendra sublimer ce riche répertoire de son duduk.Entre musiques traditionnelles et chants arméniens, ce spectacle est une invitation à explorer les confins de l’âme, du patrimoine et de la mémoire.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr