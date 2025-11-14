Trio Yeraz en concert Au bord du monde Saint-Brieuc

Trio Yeraz en concert Au bord du monde Saint-Brieuc vendredi 14 novembre 2025.

Trio Yeraz en concert

Au bord du monde 52 rue des Bleuets, Plérin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

2025-11-14

Güler Yildiz chant, Kariné Arsenyan qanon, Jean-François Caparroy oud et percussions

Quelle joie de retrouver Güler Yildiz et Jean-François Caparroy, venus en avril 2025 avec Barakah, et cette fois accompagnés par Kariné Arsenyan ! Amoureux.se.s de rencontres, tous les trois aiment à célébrer la musique de ce qu’ils appellent le cœur du Monde , ce carrefour entre trois continents, terre d’origine de tant d’inventions et qu’il est si difficile de nommer Mésopotamie ? Anatolie ? Proche-Orient ?… ou tout simplement cœur du Monde. Territoire où bien sûr l’Arménie tient une place toute particulière. A ne pas manquer !

Au bord du monde 52 rue des Bleuets, Plérin Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

