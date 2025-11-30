Trio Yeraz-musique et repas arméniens Primelin
Trio Yeraz-musique et repas arméniens Primelin dimanche 30 novembre 2025.
Trio Yeraz-musique et repas arméniens
La Pointe Emmaüs Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 17:30:00
fin : 2025-11-30 20:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Musique arménienne.
A l’issue du concert, repas arménien fait maison.
Plat unique à 12 euros, sur réservation avant le 28 novembre au 06 13 03 04 34 ou sur contact@lapointe-emmaus.bzh .
La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Trio Yeraz-musique et repas arméniens Primelin a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz