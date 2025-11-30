Trio Yeraz-musique et repas arméniens Primelin

Trio Yeraz-musique et repas arméniens

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Début : 2025-11-30 17:30:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

Musique arménienne.

A l’issue du concert, repas arménien fait maison.

Plat unique à 12 euros, sur réservation avant le 28 novembre au 06 13 03 04 34 ou sur contact@lapointe-emmaus.bzh .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

