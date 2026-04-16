Trio Zaïna Rue de Beauport Paimpol
Trio Zaïna Rue de Beauport Paimpol vendredi 22 mai 2026.
Paimpol
Trio Zaïna
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
En concert à l’abbaye de Beauport Trio Zaïna ! Dans le cadre des Vendredis de Beauport.
Quand se rencontrent une chanteuse polyglotte de musiques traditionnelles, folks et polyphoniques, un contrebassiste improvisateur tout-terrain et un violiste-guitariste arrangeur issu des musiques anciennes… Cela donne Zaïna un trio qui explore avec joie un répertoire protéiforme en sept langues ; à l’image du parcours et de la curiosité de ses protagonistes. .
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Trio Zaïna Paimpol a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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