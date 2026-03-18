Trio Zarafa Musique et danse orientale Illiers-Combray
Trio Zarafa Musique et danse orientale Illiers-Combray dimanche 26 avril 2026.
Trio Zarafa Musique et danse orientale
6 Avenue Foch Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Trio Zarafa Musique et danse orientale
Dans le cadre de l’exposition présente à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Illiers-Combray consacré aux frères Amiot et à l’Orientalisme, plongez dans un voyage musical ensoleillé avec le Trio Zarafa à travers des mélodies inspirées de la riche mosaïque de la musique orientale.
Des percussions vivifiantes (Derbouka, Daf et sagattes) au cœur vibrant du violon alto, des mélopées de la flûte traversière au oud enivrant, le tout teinté d’un chant enchanteur, Zarafa vous invite à danser au rythme des traditions arabo-andalouses. Les arrangements, baignés d’un souffle nouveau, fusionnent héritage et innovation, faisant vibrer les cœurs au delà des âges et des origines.
Par la compagnie Compagnie O’kazoo.
Réservation sur le site de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 10 .
6 Avenue Foch Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Trio Zarafa Oriental music and dance
L’événement Trio Zarafa Musique et danse orientale Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE