Trio Zarafa Musique et danse orientale

6 Avenue Foch Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Trio Zarafa Musique et danse orientale

Dans le cadre de l’exposition présente à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Illiers-Combray consacré aux frères Amiot et à l’Orientalisme, plongez dans un voyage musical ensoleillé avec le Trio Zarafa à travers des mélodies inspirées de la riche mosaïque de la musique orientale.

Des percussions vivifiantes (Derbouka, Daf et sagattes) au cœur vibrant du violon alto, des mélopées de la flûte traversière au oud enivrant, le tout teinté d’un chant enchanteur, Zarafa vous invite à danser au rythme des traditions arabo-andalouses. Les arrangements, baignés d’un souffle nouveau, fusionnent héritage et innovation, faisant vibrer les cœurs au delà des âges et des origines.

Par la compagnie Compagnie O’kazoo.

Réservation sur le site de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 10 .

6 Avenue Foch Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trio Zarafa Oriental music and dance

L’événement Trio Zarafa Musique et danse orientale Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE