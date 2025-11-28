Trions les bouchons ! Châtellerault
Trions les bouchons ! Châtellerault vendredi 28 novembre 2025.
Trions les bouchons !
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
[https://serd.ademe.fr/](https://serd.ademe.fr/)
[Tuto tawashi France 3](https://youtu.be/DuFrLwNcIRc?si=2BDjroCN0nz0zsJe) .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
English : Trions les bouchons !
German : Trions les bouchons !
Italiano :
Espanol : Trions les bouchons !
L’événement Trions les bouchons ! Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne