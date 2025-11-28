Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trions les bouchons ! Châtellerault

Trions les bouchons !

Trions les bouchons ! Châtellerault vendredi 28 novembre 2025.

Trions les bouchons !

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

[https://serd.ademe.fr/](https://serd.ademe.fr/)
[Tuto tawashi France 3](https://youtu.be/DuFrLwNcIRc?si=2BDjroCN0nz0zsJe)   .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

English : Trions les bouchons !

German : Trions les bouchons !

Italiano :

Espanol : Trions les bouchons !

L’événement Trions les bouchons ! Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne