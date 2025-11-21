Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive Hudimesnil
Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive Hudimesnil vendredi 21 novembre 2025.
Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive
Le Bois Landelle Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Ouvre Ta Ferme accueille un artiste d’exception François Pernel, harpiste visionnaire et créateur du projet Trip Harp.
Alliant la finesse de la harpe classique à la puissance évocatrice des sons électroniques, François Pernel fait voler en éclats les frontières entre les genres. Grâce à sa harpe “augmentée”, il ouvre les portes d’un univers sonore fascinant, oscillant entre musique orchestrale et textures électro envoûtantes.
Libre participation. .
Le Bois Landelle Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 09 26 76 68 ouvretaferme@hogamail.fr
English : Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive Hudimesnil a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Granville Terre et Mer