Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive

Le Bois Landelle Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Ouvre Ta Ferme accueille un artiste d’exception François Pernel, harpiste visionnaire et créateur du projet Trip Harp.

Alliant la finesse de la harpe classique à la puissance évocatrice des sons électroniques, François Pernel fait voler en éclats les frontières entre les genres. Grâce à sa harpe “augmentée”, il ouvre les portes d’un univers sonore fascinant, oscillant entre musique orchestrale et textures électro envoûtantes.

Libre participation. .

Le Bois Landelle Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 09 26 76 68 ouvretaferme@hogamail.fr

English : Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Trip Harp quand la harpe rencontre l’électro immersive Hudimesnil a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Granville Terre et Mer