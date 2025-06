Trip sauvage et créatif – Landes de la Poterie Lamballe-Armor 20 juin 2025 18:30

Côtes-d’Armor

Trip sauvage et créatif Landes de la Poterie 8B Route des Landes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20 22:30:00

Date(s) :

2025-06-20

Mais qu’est-ce donc ?

C’est simple. Une soirée slow, créative et ….un peu sauvage !! du côté « champêtre » de Lamballe, en marchant, mais pas trop, en prenant le temps, en étant à l’écoute de tes sens et en explorant différents modes de création.

Au programme, 3h pour lâcher-prise et laisser s’exprimer ta créativité.

Munis-toi de bonnes chaussures, d’un carnet et d’un crayon, d’un appareil photo ou d’un téléphone et d’un pique-nique (en mode auberge espagnole), le tout dans un sac léger.

Il est conseillé d’apporter un petit tabouret de camping pour plus de confort !

L’évènement sera annulé en cas de pluie.

Renseignements et inscriptions par téléphone .

Landes de la Poterie 8B Route des Landes

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 30 71 30

L’événement Trip sauvage et créatif Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André