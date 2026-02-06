Tripaliare Nilvange

Tripaliare

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

À travers des scènes aussi drôles que touchantes, une galerie de personnages nous fait voyager au cœur du quotidien professionnel où chacun peut se reconnaître… et sourire malgré tout.

Scènes de bureau, absurdités hiérarchiques, burn-out feutré ou réunions inutiles rien n’échappe à cette comédie humaine pleine de lucidité, d’émotion… et de rires.

Différents tableaux où chacun retrouvera un morceau de vécu.Tout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

Through scenes as funny as they are touching, a gallery of characters takes us on a journey to the heart of everyday professional life, where everyone can recognize themselves? and smile despite everything.

Office scenes, hierarchical absurdities, hushed burn-out or pointless meetings: nothing escapes this human comedy full of lucidity, emotion? and laughter.

A series of tableaux in which everyone finds a piece of their own experience.

