TRIPALIARE SARL LE GUEULARD Nilvange Vendredi 6 mars, 20h30 10€ 5€

LES COMPLICES la compagnie théâtrale présente : Tripaliare : mot ancien à l’origine du mot « travail », évoquant la torture.

À travers des scènes aussi drôles que touchantes, une galerie de personnages nous fait voyager au cœur du quotidien professionnel où chacun peut se reconnaître… et sourire malgré tout.

Scènes de bureau, absurdités hiérarchiques, burn-out feutré ou réunions inutiles : rien n’échappe à cette comédie humaine pleine de lucidité, d’émotion… et de rires.

Différents tableaux où chacun retrouvera un morceau de vécu.

Olivia NEVEUX Elisabeth WELTER

Mise en scène : Françoise MARKUN

[https://www.facebook.com/lescomplicescie](https://www.facebook.com/lescomplicescie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T22:00:00.000+01:00

1

https://legueulard.fr/web/tripaliare-les-complices-la-compagnie-theatrale-presente-tripaliare-mot-ancien-a-lorigine-du-mot-travail-evoquant-la-torture-a-travers-des-scenes-aussi-droles-que-touchantes/ info@legueulard.fr

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

