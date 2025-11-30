TRIPES Albaret-Sainte-Marie
TRIPES Albaret-Sainte-Marie dimanche 30 novembre 2025.
TRIPES
Albaret-Sainte-Marie Lozère
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Repas tripes, pomme de terre, servi avec charcuterie, fromage et café.
Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 6 81 21 60 83
English :
Tripe and potatoes, served with cold meats, cheese and coffee.
German :
Kutteln, Kartoffeln, serviert mit Aufschnitt, Käse und Kaffee.
Italiano :
Trippa e patate servite con salumi, formaggio e caffè.
Espanol :
Callos y patatas servidos con embutidos, queso y café.
