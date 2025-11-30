Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TRIPES Albaret-Sainte-Marie dimanche 30 novembre 2025.

Albaret-Sainte-Marie Lozère

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Adulte

Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Repas tripes, pomme de terre, servi avec charcuterie, fromage et café.
Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 6 81 21 60 83 

English :

Tripe and potatoes, served with cold meats, cheese and coffee.

German :

Kutteln, Kartoffeln, serviert mit Aufschnitt, Käse und Kaffee.

Italiano :

Trippa e patate servite con salumi, formaggio e caffè.

Espanol :

Callos y patatas servidos con embutidos, queso y café.

L’événement TRIPES Albaret-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan