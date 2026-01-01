Tripes auvergnates au Domaine de la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire
Tripes auvergnates au Domaine de la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire dimanche 11 janvier 2026.
Début : 2026-01-11 09:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Tripes auvergnates faites maison au Domaine la Planche de Melussac. Réservation au 04 71 01 45 03.
lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03 contact@laplanchedemelussac.com
Home-made Auvergne tripe at Domaine la Planche de Melussac. Reservations on 04 71 01 45 03.
L’événement Tripes auvergnates au Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay