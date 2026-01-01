Tripes auvergnates au Domaine de la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire

Tripes auvergnates au Domaine de la Planche de Mélussac

lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-01-11 09:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Tripes auvergnates faites maison au Domaine la Planche de Melussac. Réservation au 04 71 01 45 03.

lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03 contact@laplanchedemelussac.com

Home-made Auvergne tripe at Domaine la Planche de Melussac. Reservations on 04 71 01 45 03.

L’événement Tripes auvergnates au Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay