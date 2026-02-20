Tripes maison | Chastenuel Jax

Tripes maison | Chastenuel

Salle des fêtes Jax Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 12:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le comité des fêtes de Jax organise un repas tripes maison ou saucisse au vin blanc à Chastenuel.

Salle des fêtes Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 44 15 52

English :

The Comité des fêtes de Jax is organizing a tripe or white wine sausage dinner in Chastenuel.

