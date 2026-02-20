Tripes maison | Chastenuel Jax
Tripes maison | Chastenuel Jax dimanche 8 mars 2026.
Salle des fêtes Jax Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
moins de 12 ans
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Le comité des fêtes de Jax organise un repas tripes maison ou saucisse au vin blanc à Chastenuel.
Salle des fêtes Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 44 15 52
English :
The Comité des fêtes de Jax is organizing a tripe or white wine sausage dinner in Chastenuel.
