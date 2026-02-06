Tripes maison | Jax Salle des fêtes Jax

Tripes maison | Jax

Salle des fêtes Chastenuel Jax Haute-Loire

Début : 2026-03-08 12:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le comité des fêtes de Jax organise un repas tripes maison.

Salle des fêtes Chastenuel Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 50 64 commune-jax@orange.fr

The Jax festival committee is organizing a homemade tripe meal.

L’événement Tripes maison | Jax Jax a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier