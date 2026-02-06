Tripes maison | Jax Salle des fêtes Jax
Tripes maison | Jax
Salle des fêtes Chastenuel Jax Haute-Loire
Début : 2026-03-08 12:00:00
Le comité des fêtes de Jax organise un repas tripes maison.
Salle des fêtes Chastenuel Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 50 64 commune-jax@orange.fr
English :
The Jax festival committee is organizing a homemade tripe meal.
