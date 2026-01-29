Tripes pour l’ouverture de la pêche Plan d’eau Beaune-sur-Arzon
Tripes pour l’ouverture de la pêche Plan d’eau Beaune-sur-Arzon samedi 14 mars 2026.
Tripes pour l’ouverture de la pêche
Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Pour l’ouverture de la pêche à la truite, venez manger les Tripes avec la Gaule Craponnaise !
.
Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 21 10 65 colette.gisclon@gmail.com
English :
For the opening of trout fishing, come and eat Tripe with the Gaule Craponnaise!
