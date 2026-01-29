Tripes pour l’ouverture de la pêche Plan d’eau Beaune-sur-Arzon

Tripes pour l’ouverture de la pêche

Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Pour l’ouverture de la pêche à la truite, venez manger les Tripes avec la Gaule Craponnaise !

Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 21 10 65 colette.gisclon@gmail.com

English :

For the opening of trout fishing, come and eat Tripe with the Gaule Craponnaise!

