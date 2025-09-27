Triple anniversaire Alzheimer Podensac

Salle des fêtes sporting Podensac Gironde

Cette journée unique sera placée sous le signe de la solidarité, de la convivialité, de l’espoir, avec un programme riche et varié autant d’occasions de s’informer, d’échanger, de soutenir et de s’engager ensemble. Tous les dons et bénéfices collectés seront intégralement reversés à France Alzheimer, afin de soutenir la recherche et les actions locales.

Programme de la journée

9h30 Accueil avec petit déjeuner offert.

10h Marche contée solidaire de 5km ou gym solidaire.

Dès 10h30 Stands, jeux et coin d’écoute.

11h45 Vin d’honneur offert par la mairie et le CCAS.

12h Déjeuner avec food-truck.

14h15 Conférence « Oser s’autoriser » (à l’ESPASS)

15h30 Table ronde » Peut-on prétendre être heureux avec une pathologie neurodégénérative ? Le plaisir de se retrouver en institution » (à l’ESPASS)

16h30 Concert Chic Swing.

17h30 Remerciements et remise des dons .

Salle des fêtes sporting Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 54 mairie@podensac.fr

