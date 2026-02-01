TRIPLETTE Saint-Laurent-de-la-Salanque

TRIPLETTE

16 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Au menu, rire et poésie, une dégustation de bizarreries….par la CIE LABU Théâtre

.

16 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 42 88 03 40 mediatheque@saint-laurent-de-la-salanque.fr

English :

On the menu, laughter and poetry, a tasting of oddities….by CIE LABU Théâtre

