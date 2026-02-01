TRIPLETTE Saint-Laurent-de-la-Salanque
TRIPLETTE Saint-Laurent-de-la-Salanque samedi 21 février 2026.
TRIPLETTE
16 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Au menu, rire et poésie, une dégustation de bizarreries….par la CIE LABU Théâtre
.
16 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 42 88 03 40 mediatheque@saint-laurent-de-la-salanque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the menu, laughter and poetry, a tasting of oddities….by CIE LABU Théâtre
L’événement TRIPLETTE Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME