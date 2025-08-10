Tripous et Ball Trap Coubisou
Tripous et Ball Trap Coubisou dimanche 10 août 2025.
Tripous et Ball Trap
Salle des fêtes Coubisou Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-10
fin : 2025-08-10
Date(s) :
2025-08-10
Un petit déjeuner avec tripous ou tête de veau ou formule sucrée et ball trap toute la journée !
8h Déjeuner tripous, tête de veau ou formule sucrée
10h-20h Ball-trap, buvette, vente de sandwichs et animations
20h Repas aligot saucisse sur réservation au 07 78 26 14 66
Soirée animée par DJ Labz .
Salle des fêtes Coubisou 12190 Aveyron Occitanie
English :
Breakfast with tripous or tête de veau, or sweet and ball trap all day long!
German :
Ein Frühstück mit Tripous oder Kalbskopf oder süße Formel und Ball Trap den ganzen Tag!
Italiano :
Colazione con triplo o testa di vitello o una trappola per dolci e palline per tutto il giorno!
Espanol :
¡Desayuno con tripous o cabeza de ternera o una trampa dulce y bola durante todo el día!
L’événement Tripous et Ball Trap Coubisou a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)