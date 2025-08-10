Tripous et Ball Trap Coubisou

Tripous et Ball Trap Coubisou dimanche 10 août 2025.

Tripous et Ball Trap

Salle des fêtes Coubisou Aveyron

Un petit déjeuner avec tripous ou tête de veau ou formule sucrée et ball trap toute la journée !

8h Déjeuner tripous, tête de veau ou formule sucrée

10h-20h Ball-trap, buvette, vente de sandwichs et animations

20h Repas aligot saucisse sur réservation au 07 78 26 14 66

Soirée animée par DJ Labz .

Salle des fêtes Coubisou 12190 Aveyron Occitanie

English :

Breakfast with tripous or tête de veau, or sweet and ball trap all day long!

German :

Ein Frühstück mit Tripous oder Kalbskopf oder süße Formel und Ball Trap den ganzen Tag!

Italiano :

Colazione con triplo o testa di vitello o una trappola per dolci e palline per tutto il giorno!

Espanol :

¡Desayuno con tripous o cabeza de ternera o una trampa dulce y bola durante todo el día!

