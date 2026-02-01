TRIPOUX AU MONTCHABRIER Salle des fêtes Le Malzieu-Forain
TRIPOUX AU MONTCHABRIER Salle des fêtes Le Malzieu-Forain dimanche 22 février 2026.
TRIPOUX AU MONTCHABRIER
Salle des fêtes Montchabrier Le Malzieu-Forain Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 12:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Tripoux organisée par le Comité des Fêtes du Malzieu-Forain, revient !
Salle des Fêtes du Montchabrier Dimanche 22 février.
Service du midi
Charcuterie
Tripoux ou rôti
Pommes de terre
Fromage
Tarte aux pommes
Café
20€
Réservation avant le 20 février au 07 82 34 45 48 ou 07 87 91 46 96 .
Salle des fêtes Montchabrier Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 7 82 34 45 48
English :
Tripoux, organized by the Comité des Fêtes du Malzieu-Forain, is back!
Salle des Fêtes du Montchabrier ? Sunday, February 22nd.
Lunch service
Charcuterie
Tripoux or roast
Potatoes
Cheese
Apple pie
Coffee
20?
Reservations before February 20 on 07 82 34 45 48 or 07 87 91 46 96 .
