TRIPOUX AU MONTCHABRIER Salle des fêtes Le Malzieu-Forain

TRIPOUX AU MONTCHABRIER

Salle des fêtes Montchabrier Le Malzieu-Forain Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Tripoux organisée par le Comité des Fêtes du Malzieu-Forain, revient !

Salle des Fêtes du Montchabrier Dimanche 22 février.

Service du midi

Charcuterie

Tripoux ou rôti

Pommes de terre

Fromage

Tarte aux pommes

Café

20€

Réservation avant le 20 février au 07 82 34 45 48 ou 07 87 91 46 96 .

Tripoux organisée par le Comité des Fêtes du Malzieu-Forain, revient !

Salle des Fêtes du Montchabrier Dimanche 22 février.

Service du midi

Charcuterie

Tripoux ou rôti

Pommes de terre

Fromage

Tarte aux pommes

Café

20€

Réservation avant le 20 février au 07 82 34 45 48 ou 07 87 91 46 96 . .

Salle des fêtes Montchabrier Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 7 82 34 45 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tripoux, organized by the Comité des Fêtes du Malzieu-Forain, is back!

Salle des Fêtes du Montchabrier ? Sunday, February 22nd.

Lunch service

Charcuterie

Tripoux or roast

Potatoes

Cheese

Apple pie

Coffee

20?

Reservations before February 20 on 07 82 34 45 48 or 07 87 91 46 96 .

L’événement TRIPOUX AU MONTCHABRIER Le Malzieu-Forain a été mis à jour le 2026-02-11 par 48-OT Margeride en Gévaudan