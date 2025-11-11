Triptides en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Triptides en concert (côté Records) Supersonic Records Paris mardi 11 novembre 2025.

Supersonic Records présente…

Triptides en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/C9446c9c0654

POUR LES FANS DE Babe Rainbow, Levitation Room & The Holydrug Couple

TRIPTIDES

(psych rock · Los Angeles, USA)

Au cours des quatorze dernières années et à travers des dizaines d’albums et de singles, les rockers cosmiques de Los Angeles Triptides ont traversé un paysage musical kaléidoscopique mêlant rock psychédélique, folk Laurel Canyon et jazz pop planant. Mais chaque morceau trouve son origine dans la capacité unique du leader du groupe, Glenn Brigman, à créer et explorer un nombre apparemment infini de mélodies et d’harmonies multidimensionnelles.

Chaque ligne de la voix aérienne de Brigman qui danse sur la bande et dans les haut-parleurs transporte les stoners, les tripeurs et les amoureux dans un endroit doux et familier, porté par des guitares cristallines, des percussions hypnotiques, des pianos scintillants et des fuzz hallucinogènes.

Chaque enregistrement de Triptides est une réflexion personnelle, une évolution inattendue et un témoignage honnête de la chanson. Et le prochain ne sera pas différent.

Assistez à un concert de Triptides et vous découvrirez un groupe qui change de forme et d’humeur comme l’éclair dans une bouteille, apparaissant et disparaissant avec fluidité et aisance, emmenant toujours le public en voyage.

Et écoutez bien : Triptides vient de s’associer à Label 51 Recordings pour de nouvelles sorties à partir de 2025, et un nouveau chapitre s’écrit pour les rockeurs californiens.

ÉCOUTER

https://label51.ffm.to/triptidesdsp.bio

REGARDER

https://www.youtube.com/c/Triptides

AIMER

https://www.instagram.com/triptides/

———————————

Mardi 11 Novembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 14.50€ / 18€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Fans de Babe Rainbow, Levitation Room & The Holydrug Couple, rendez-vous au Supersonic Records pour le concert des Américains de Triptides !

Le mardi 11 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 14.50 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-11T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-11T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-11T19:00:00+02:00_2025-11-11T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5hQf8jLdH https://fb.me/e/5hQf8jLdH