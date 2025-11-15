Triptik + Emma Politi + Yupanaskar Chem-Tech Chalon-sur-Saône

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

TRIPTIK

TripTik, trio formé de Dabaaz, Greg Frite et du beatmaker Drixxxé, célèbre en 2024 ses 30 ans de carrière. Acteurs majeurs du rap underground français depuis les années 90, ils se sont fait connaître avec des titres cultes comme Panam’, Bouge tes cheveux ou Dat Shit, ainsi que les albums Microphonorama (2001) et TR-303 (2003). Après un retour en 2012 avec le projet Depuis et la tournée Can I Kick It, ils se reforment en 2024 pour une série de concerts, une compilation et de nouvelles surprises.

EMMA POLITI

Emma Politi, jeune autrice-compositrice-interprète originaire de Montreuil, fait vibrer la scène avec une fusion percutante de chanson française et de rap alternatif. Portée par une écriture ciselée et une énergie brute, elle mêle mélodies psychédéliques et textes engagés. Lauréate du Grand Zebrock 2024 et programmée à la Fête de l’Humanité, elle captive par sa présence scénique et son univers singulier, entre tension et poésie. Après deux singles remarqués, elle dévoilera son nouvel EP L’orage et toute la mer en septembre. Un concert intense en perspective, à l’image d’une artiste en pleine ascension.

YUPANASKAR CHEM-TECH

Yupanaskar est un rappeur, beatmaker et producteur français au style singulier, à la croisée du rap des années 90, de la trap sombre et d’un univers plus expérimental. Inspiré par des artistes comme Griselda, Freeze Corleone ou Alpha Wann, il développe un rap lent et percutant, autour de 80 à 120 BPM, nourri par des samples mystérieux, des drums incisifs et des textes denses et référencés. À la fois poétique et brutal, son univers musical oscille entre introspection, références culturelles pointues et atmosphères cinématographiques. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

