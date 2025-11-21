TRIPTIK La Place Paris

À la source d’un phrasé qui a marqué “Panam”, Greg Frite, Drixxxé et Dabaaz sont les artisans passionnés d’un son unique qui a rassemblé les plus grands autour de leurs projets studios, nombreux depuis 1998. On compte parmi leurs featurings Diam’s, Les Svinkels, Zoxea, Dany Dan, Dj Cut Killer ou encore Deen Burbigo et 3010.

2025 marque les 30 ans du groupe et leur retour sur scène, pour un show résolument hip hop et engagé ! Triptik se réunira sur la scène de La Place pour le premier concert parisien du groupe depuis plus de 13 ans, un moment qui s’annonce déjà inoubliable.

Le Vendredi 21 Novembre retrouvez Triptik en concert à La Place pour un show exceptionnel, 13 ans après leur dernière scène parisienne.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h30 à 23h30

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/triptik1