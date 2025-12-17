TRIPTIK x LA PETITE MÉCHANTE #7 Tours

TRIPTIK x LA PETITE MÉCHANTE #7

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Pour la Petite Méchante #7 on part en mode concert de légende !

Avec en tête d’affiche le fameux trio TRIPTIK composé de Dabaaz et Greg Frite au microphone et du beatmaker Drixxxé, qui fête en 2024 ses 30 ans de carrière !!!

Venez vous ambiancer sur leurs plus grands classiques et sur leurs nouveaux sons déjà incontournables! Instrus chirurgicales, textes incisifs… Ça va être Méchant !

Pour appuyer ce trio nous aurons la crème des DJ tourangeaux en premières parties

DJ Fan avec un mix 100% vinyles, DJ 1-Verse et sa sélection toujours aussi pointue, et pour fi nir G.Bonson qui viendra nous jouer ses toutes dernières compositions !!!

??Niveau bouffe on retrouvera nos habitués de Tour’s Grill pour des plats incroyables !

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

For Petite Méchante #7 we’re going into legendary concert mode!

Headlined by the famous TRIPTIK trio featuring Dabaaz and Greg Frite on microphones, and beatmaker Drixxxé, celebrating 30 years in the music business in 2024!

