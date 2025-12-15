Triptyque Bouffées C’est toi qu’on adore Pode Ser Troyes

Triptyque Bouffées C’est toi qu’on adore Pode Ser

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Début : 2026-04-02 20:00:00

Véritable prodige de la scène chorégraphique actuelle, Leïla Ka impose son énergie sur scène. Précise, pressée et dramatique, sa danse est nourrie d’influences contemporaines, urbaines et théâtrales. Son écriture provoque des montagnes d’émotions. Leila Ka n’a pas de cursus académique mais s’est vite retrouvée interprète pour Maguy Marin puis chorégraphe avec une trilogie commencée en 2018. Son premier solo Pode ser a été primé à l’international et a joué plus de 200 fois depuis sa création.

Elle présente ici trois pièces courtes et puissantes, un tryptique qui témoigne de nos désordres intérieurs et de la difficulté d’être soi.

Bouffées tableau extrait de Maldonne est une pièce saisissante aux prises avec le chagrin. Pieds ancrés au sol, vêtues de robes aux motifs fleuris, cinq interprètes enchainent des gestes nerveux et précis. Le duo haletant C’est toi qu’on adore explore nos contradictions et secousses existentielles. Enfin Pode Ser, est une quête d’identité. Une danse à la fois guerrière et romantique, pleine de fureur de vivre !



Bouffées

Chorégraphie : Leïla Ka

Interprètes en alternance : Océane Crouzier, Jade Logmo, Aïda Ben Hassine,

Salomé Moro, Mariana Faria, Inès Lopez

Création Lumières : Leïla Ka



C’est toi qu’on adore

Chorégraphie : Leïla Ka

Interprétation : Salomé Moro et Inès Lopez

Création lumière : Laurent Fallot

Régie lumière en alternance : Laurent Fallot, Clara Coll Bigot

Régie son en alternance : Rodrig De Sa, Loic Feraud, Sacha Menez-Allanic



Pode Ser

Chorégraphie : Leïla Ka

Interprétation : Marian Faria

Création lumière : Laurent Fallot

Régie lumière en alternance : Laurent Fallot, Clara Coll Bigot

Régie son en alternance : Rodrig De Sa, Loic Feraud ou Sacha Menez-Allanic .

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes 10000 Aube Grand Est

