Triptyque Dansé Cinéma-Atelier-Spectacle

Les ateliers de l’âge Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-17

Rencontrer la danse contemporaine par trois portes d’entrée différentes un film au Cinéma de Thiviers, un atelier de danse tout public et un spectacle à la salle des fêtes de St-Jory-de-Chalais 1er cycle avec le chorégraphe camerounais Tchina Ndjidda

Rencontrer la danse contemporaine par trois portes d’entrée différentes un film au Cinéma de Thiviers, un atelier de danse tout public et un spectacle à la salle des fêtes de St-Jory-de-Chalais 1er cycle avec le chorégraphe camerounais Tchina Ndjidda

17 février Cinéma Le Clair de Thiviers à 20h30 18 février MECS de St-Jory-de-Chalais à 14h 19 février Salle des Fêtes de St-Jory-de-Chalais à 20h .

Les ateliers de l’âge Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 94 22 40 lesateliersdelage24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Triptyque Dansé Cinéma-Atelier-Spectacle

Encounter contemporary dance through three different gateways: a film at the Cinéma de Thiviers, a dance workshop for the general public and a performance at the Salle des Fêtes in St-Jory-de-Chalais 1st cycle with Cameroonian choreographer Tchina Ndjidda

L’événement Triptyque Dansé Cinéma-Atelier-Spectacle Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-01-20 par Isle-Auvézère