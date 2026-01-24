Triptyque Dansé Cinéma-Atelier-Spectacle Saint-Jory-de-Chalais
Triptyque Dansé Cinéma-Atelier-Spectacle Saint-Jory-de-Chalais mardi 17 février 2026.
Triptyque Dansé Cinéma-Atelier-Spectacle
Les ateliers de l’âge Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-17
Rencontrer la danse contemporaine par trois portes d’entrée différentes un film au Cinéma de Thiviers, un atelier de danse tout public et un spectacle à la salle des fêtes de St-Jory-de-Chalais 1er cycle avec le chorégraphe camerounais Tchina Ndjidda
17 février Cinéma Le Clair de Thiviers à 20h30 18 février MECS de St-Jory-de-Chalais à 14h 19 février Salle des Fêtes de St-Jory-de-Chalais à 20h .
Les ateliers de l’âge Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 94 22 40 lesateliersdelage24@gmail.com
English : Triptyque Dansé Cinéma-Atelier-Spectacle
Encounter contemporary dance through three different gateways: a film at the Cinéma de Thiviers, a dance workshop for the general public and a performance at the Salle des Fêtes in St-Jory-de-Chalais 1st cycle with Cameroonian choreographer Tchina Ndjidda
