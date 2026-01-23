Au fil d’un parcours entamé voilà plus de 40 ans, Saburo Teshigawara a toujours engagé son écriture dans un dialogue nourri avec la musique. Si le chorégraphe, metteur en scène et danseur japonais s’est souvent tourné vers des compositeurs contemporains, il revient régulièrement à un répertoire classique, proposant des créations sur des œuvres de Bach, Berlioz ou Bartok, souvent aux côtés de la danseuse Rihoko Sato, sa fidèle partenaire à la scène. Avec Tristan et Isolde, saluée comme un chef d’œuvre depuis sa création en 2016, le binôme porte à son acmé un travail sur les variations du couple. De l’opéra de Richard Wagner, le chorégraphe a retenu une heure de musique, dessinant un arc narratif épuré et ramené à l’essence du tragique, où l’amour (impossible) et la mort sont les deux grands moments. Fidèle à son habitude, Saburo Teshigawara a imaginé l’œuvre dans son ensemble, de la conception des costumes – dont l’épure et la fluidité du drapé amplifient les mouvements – à celle de la lumière. Le prodigieux travail sur l’obscurité où les corps se devinent puis de découpent, sur le bleuté le plus ombrageux ou le blanc le plus franc, offre un écrin à une danse vive à la fois tranchante, voluptueuse et délicate. Son approche minimale de l’opéra de Wagner en livre une version d’une rare intensité.

Deux amants cherchent désespérément à s’unir sans jamais pouvoir se toucher. À travers ce duo, Saburo Teshigawara & Rihoko Sato expriment l’impossibilité d’un amour absolu. Malgré leurs tentatives incessantes, seule la frustration leur permet d’entrevoir, fugacement, la perfection de l’amour. Inspiré de l’opéra de Richard Wagner.

Du mercredi 18 février 2026 au samedi 21 février 2026 :

samedi

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif plein : 45€

Pass Chaillot : 30€

Pass Chaillot Jeune : 15€

Pass Chaillot Groupe : 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/tristan-and-isolde-saburo-teshigawara-rihoko-sato +33153653000



