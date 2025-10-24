Tristan et Isolde Loft Cinémas Châtellerault

Tristan et Isolde

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Tristan et Isolde sont épris l’un de l’autre. Or, Isolde doit épouser le roi de Cornouailles. Pensant boire une potion mortelle, ils avalent en réalité un puissant philtre d’amour concocté par Brangäne et qui attise la flamme déjà vive de leur passion. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

