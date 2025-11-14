Tristan et Yseult // Ambassade du conte Capbreton

Tristan et Yseult // Ambassade du conte Capbreton vendredi 14 novembre 2025.

Place de la Liberté Capbreton Landes

Gratuit

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Un récit d’amour, de combats et de magies.

Tristan, un chevalier qui parfois a peur…

Yseult, une princesse qui souvent elle dirige les opérations.

En d’autres termes ?

Une histoire palpitante où vous serez ballotés de bâbord à tribord entre les rives du merveilleux et de la tragédie.

Dès 10 ans .

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

