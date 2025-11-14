Tristan et Yseult // Ambassade du conte Capbreton
Tristan et Yseult // Ambassade du conte
Place de la Liberté Capbreton Landes
Un récit d’amour, de combats et de magies.
Tristan, un chevalier qui parfois a peur…
Yseult, une princesse qui souvent elle dirige les opérations.
En d’autres termes ?
Une histoire palpitante où vous serez ballotés de bâbord à tribord entre les rives du merveilleux et de la tragédie.
Dès 10 ans .
Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09
