TRISTAN LOPIN – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

TRISTAN LOPIN Début : 2026-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

J’avais prévu plein de trucs pour le futur.Ça avait l’air d’être dans super longtemps.Je pensais vraiment avoir grave le temps et puis finalement pas tant que ça apparemment.Je crois que mon futur m’a ghosté…Ou alors, il est juste parti acheter des clopes.Vous aimez l’humour ? Le Republic Comedy Club fête ses 3 ans à l’Arena Futuroscope le lundi 14 septembre 2026.Les premiers noms seront bientôt dévoilés, il reste encore quelques places en prévente avant que le tarif n’augmente… et que ce ne soit encore complet ! https://my.weezevent.com/republic-comedy-club-les-3-ans

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86