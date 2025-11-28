Tristan Lopin : Partez sans moi, je vous rejoins Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:00 –

Gratuit : non 36 € 36 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show « J’avais prévu plein de trucs pour le futur.Ça avait l’air d’être dans super longtemps.Je pensais vraiment avoir grave le temps et puis finalement pas tant que ça apparemment.Je crois que mon futur m’a ghosté…Ou alors, il est juste parti acheter des clopes. »

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/