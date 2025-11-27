TRISTAN LUCAS – COMEDIE LE MANS Le Mans

TRISTAN LUCAS Début : 2026-10-03 à 21:00. Tarif : – euros.

S’asseoir 60 minutes avec Tristan Lucas, Et rigoler d’la vie tant qu’y en a.La vie est un putain de miracle. Alors pendant 60 minutes, Tristan prend le temps de se le rappeler, étape par étape, de décennie en décennie.En se posant des questions :Est-ce que c’est pas vraiment nul un bébé humain ?Est-ce que la vie est pas plus belle quand on frôlé la mort ?Devenir vieux, oui, mais pour faire quoi ?De bébé à humain à poussière… il peut s’en passer des choses.Allez, venez. On va rigoler d’la vie tant qu’y en a.Le saviez-vous :Tristan Lucas a joué son spectacle » Français Content » dans plus de 15 pays différents.Vous avez écouté ses chroniques sur Nova et Rire et Chansons.Après une tournée XXL des Zéniths avec le Festival de Montreux, il vient roder son tout nouveau spectacle chez vous.

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72