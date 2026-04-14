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Tristan Lucas COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes

Tristan Lucas COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes

Tristan Lucas COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : COMPAGNIE DU CAFE THEATRE - PETITE SALLE

Adresse : 6 RUE DES CARMELITES

Ville : 44000 Nantes

Département : 44

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 21:00

Tristan Lucas Début : 2026-04-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44

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