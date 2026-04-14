Tristan Lucas COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes
Tristan Lucas COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes mardi 14 avril 2026.
Tristan Lucas Début : 2026-04-14 à 21:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44
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