Tristan Lucas dans Français content Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Tristan Lucas dans Français content Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 4 avril 2026.
Tristan Lucas dans Français content
Samedi 4 avril 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 21:30:00
fin : 2026-04-04 23:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante.
Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !
Dans son nouveau spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !
Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France Le Mokiri , Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)… .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tristan Lucas takes you on a tour of the world of human stupidity, combining dark humor and gentle tenderness.
L’événement Tristan Lucas dans Français content Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence