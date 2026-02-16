Tristan Lucas dans Français content Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Tristan Lucas dans Français content

Samedi 4 avril 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-04-04 21:30:00

fin : 2026-04-04 23:00:00

2026-04-04

Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante.

Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !



Dans son nouveau spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !



Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France Le Mokiri , Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)… .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

Tristan Lucas takes you on a tour of the world of human stupidity, combining dark humor and gentle tenderness.

