Tristan Lucas : Décennie Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 14 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up S’asseoir 60 minutes avec Tristan Lucas,Et rigoler d’la vie tant qu’y en a. La vie est un putain de miracle.Alors pendant 60 minutes, Tristan prend le temps de se le rappeler, étape par étape, de décennie en décennie. En se posant des vraies questions :Est-ce que c’est pas vraiment nul un bébé humain ?Est-ce que ça vaut le coup de multiplier les pains si c’est pour mourir à 33 ans ? »Si t’as pas de Rolex à 50 ans, t’as raté ta vie » : Vraiment ?Est-ce pertinent de faire des blagues à un enterrement ?Devenir vieux, oui, mais pour faire quoi ? De bébé à humain à poussière… il peut s’en passer des choses.Allez, venez. On va rigoler d’la vie tant qu’y en a. Représentations du 14 au 18 avril 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://nantes-spectacles.com/