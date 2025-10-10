HENRY MOODIE – CABARET SAUVAGE Paris

HENRY MOODIE Début : 2026-04-07 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : HENRY MOODIEHenry Moodie a ce rare talent de transformer des émotions brutes en chansons pop universelles. Depuis la sortie de son premier single “you were there for me” en 2022, il s’est imposé comme l’un des jeunes auteurs-compositeurs les plus prometteurs du Royaume-Uni. Avec plus d’un milliard de streams dans le monde et des concerts complets en Europe, Asie, Australie et aux États-Unis, il s’est distingué par des chansons à la fois intimes et mélodiquement irrésistibles.Très tôt, la musique devient pour lui un refuge. Encouragé par sa mère qui lui offre sa première guitare, il se tourne vers l’écriture pour surmonter le harcèlement scolaire et trouve une inspiration décisive chez Taylor Swift. Adolescent, il compose, apprend la production sur ordinateur et partage ses reprises en ligne, trouvant sur les réseaux sociaux une communauté bienveillante et un espace d’expression.Grâce à TikTok, ses chansons gagnent rapidement en visibilité, notamment le titre “you were there for me” qui devient viral et lui ouvre les portes d’un contrat avec Robots & Humans et Columbia Records. S’ensuivent des singles à succès comme “drunk text” et deux EPs remarqués qui confirment sa polyvalence, de la ballade poignante à des titres plus ancrés dans l’énergie pop-rock.Son premier album “mood swings” marque une étape essentielle. Entre anxiétés, ruptures, relations amoureuses et quête d’identité, il y expose sans filtre les paradoxes de la vingtaine. Qu’il évoque des blessures intimes (“cigarette”), des amours contrariés ou ses luttes avec la santé mentale, Moodie transforme ses confessions en chansons capables de toucher chacun. Avec ce disque, il affirme non seulement sa sincérité artistique mais aussi une nouvelle confiance en lui.Deux ans après son dernier concert à Paris, Henry Moodie sera de retour en live le 7 avril 2026 au Cabaret Sauvage !

CABARET SAUVAGE 59 BD MACDONALD 75019 Paris 75